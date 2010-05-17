Киселев предлагает за клевету давать до 2 лет

Внефракционный народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ предлагает возобновить уголовную ответственность за клевету.

На официальном сайте Верховной Рады размещен зарегистрированный В.КИСЕЛЕВЫМ проект закона “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины об установлении уголовной ответственности за клевету”.

Проектом предусматривается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 151-1 “Клевета” и внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины о подследственности по делу о преступлении, предусмотренном этой новой статьей Уголовного кодекса Украины.

В статье “Клевета” Уголовного кодекса В.КИСЕЛЕВ предлагает записать, что клевета, то есть распространение заведомо ложных выдумок, позорящих другое лицо, карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами сроком до двухсот часов, или исправительными работами сроком до одного года.

Клевета в печатном или иным способом размноженном издании, в анонимном письме, а также осуществленная лицом, ранее судимым за клевету, карается штрафом от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами сроком до одного года.

Клевета, соединенная с обвинением в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины или другого тяжкого или особо тяжкого преступления, карается исправительными работами на срок от одного до двух лет или ограничением свободы сроком до двух лет.