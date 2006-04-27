Ющенко: Антинатовская риторика не отражает реальных настроений

Активная антинатовская риторика, которую во время выборов озвучивали определенные политические силы, не отображает реальных общественных настроений, убежден Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в Риге во время встречи со студентами и преподавателями Латвийского университета и дипломатами, аккредитованными в Латвии.

По убеждению Президента, некоторые политики пытались получить предвыборные дивиденды, спекулируя темой, пока еще недостаточно раскрытой среди широких слоев населения и не имеющей его однозначной оценки. Глава государства выразил убеждение, что эту ситуацию можно изменить путем проведения разнообразных информационных программ, в том числе при участии стран – членов альянса. По мнению Президента, «такой подход будет способствовать осмыслению рациональной концепции новой оборонной политики и политики безопасности».

Глава государства также констатировал, что евроинтеграционный курс Украины положительно воспринимается большей частью граждан. «Сегодня не существует глубокой дискуссии по этому вопросу», – отметил В. ЮЩЕНКО.