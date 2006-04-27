Ющенко: Антинатовская риторика не отражает реальных настроений
Ситуацию можно изменить
Активная антинатовская риторика, которую во время выборов озвучивали определенные политические силы, не отображает реальных общественных настроений, убежден Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в Риге во время встречи со студентами и преподавателями Латвийского университета и дипломатами, аккредитованными в Латвии.
По убеждению Президента, некоторые политики пытались получить предвыборные дивиденды, спекулируя темой, пока еще недостаточно раскрытой среди широких слоев населения и не имеющей его однозначной оценки. Глава государства выразил убеждение, что эту ситуацию можно изменить путем проведения разнообразных информационных программ, в том числе при участии стран – членов альянса. По мнению Президента, «такой подход будет способствовать осмыслению рациональной концепции новой оборонной политики и политики безопасности».
Глава государства также констатировал, что евроинтеграционный курс Украины положительно воспринимается большей частью граждан. «Сегодня не существует глубокой дискуссии по этому вопросу», – отметил В. ЮЩЕНКО.