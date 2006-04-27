Ющенко: Парламентское большинство лучше формировать в июне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на протяжении июня в Украине будет сформировано парламентское большинство и, соответственно, начнется работа над формированием нового правительства. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в Риге во время встречи со студентами и преподавателями Латвийского университета.

«Я исхожу из того, что эти переговоры, которые сегодня ведутся, позволяют надеяться, что во второй-третьей декаде июня в Украине будет сформировано парламентское большинство и потом правительство», – сказал Президент.

Он объяснил свою позицию тем, что, согласно действующему законодательству, в течение 30 дней с момента публикации официальных результатов выборов должно состояться первое заседание нового состава Верховной Рады. Затем на протяжении 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, и еще 30 дней отведено для формирования правительства.