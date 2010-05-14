В Крым с двухдневным визитом прибыл председатель ПАСЕ

Сегодня в Крым с двухдневным визитом прибыл председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства Президента Украины в АРК.

В симферопольском аэропорту главу ПАСЕ и сопровождающих его официальных лиц встречали председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ, Постоянный представитель Президента Украины в АРК Сергей КУНИЦЫН и первый заместитель председателя Совета министров АРК Павел БУРЛАКОВ.

Сегодня М.ЧАВУШОГЛУ посетит Ялту и побывает в Ливадийском дворце. На 15 мая запланирована встреча с представителями крымских татар и посещение Балаклавы.