В Крым с двухдневным визитом прибыл председатель ПАСЕ
22:27, 14 мая 2010Политика
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Мевлют Чавушоглу будет в Ялте и Балаклаве
Сегодня в Крым с двухдневным визитом прибыл председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства Президента Украины в АРК.
В симферопольском аэропорту главу ПАСЕ и сопровождающих его официальных лиц встречали председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ, Постоянный представитель Президента Украины в АРК Сергей КУНИЦЫН и первый заместитель председателя Совета министров АРК Павел БУРЛАКОВ.
Сегодня М.ЧАВУШОГЛУ посетит Ялту и побывает в Ливадийском дворце. На 15 мая запланирована встреча с представителями крымских татар и посещение Балаклавы.
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