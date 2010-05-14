Янукович подписал закон, который его просили ветировать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятый 13 мая парламентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента.

Согласно закону, невыполнение законных требований Высшего совета юстиции, члена Высшего совета юстиции относительно предоставления информации, копии судебного дела или предоставления заведомо неправдивой информации, а также несоблюдение установленных законодательством сроков предоставления информации, копии судебного дела Высшему совету юстиции, члену Высшего совета юстиции влекут за собой наложение штрафа от 25 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

Законом предусмотрено, что Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела относительно установления Центральной избирательной комиссией результатов выборов или всеукраинского референдума, а также дела относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Высшего совета юстиции.

Административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, административные дела, ответчиком по которым является зарубежное дипломатическое или консульское представительство Украины, его должностное или служебное лицо, а также административные дела об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии, о запрещении (принудительный роспуск, ликвидация) политической партии, решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев.

Установлено, что не допускается обеспечение иска путем остановки актов Верховной Рады, Президента Украины, Высшего совета юстиции и установление для них запрета совершать определенные действия; остановки решений Национального банка Украины относительно назначения и осуществления временной администрации или ликвидации банка, запрета проводить определенные действия временному администратору, ликвидатору банка или Национальному банку Украины при осуществлении временной администрации или ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО обращался к Президенту с просьбой применить право вето к данному закону.

По убеждению председателя ВСУ, принятие Верховной Радой данного закона “может означать начало качественно нового этапа в системном наступлении на правосудие, на конституционные права и свободы человека и гражданина и является свидетельством того, что никакой общественно ориентированной судебной реформы в ближайшем будущем в Украине проводиться не будет”.

По мнению В.ОНОПЕНКО, закон не может быть подписан Президентом Украины в связи с тем, что был принят с грубым нарушением процедуры, а ряд его положений противоречит Конституции Украины, не отвечает определенным ею и международными стандартами основным принципам осуществления правосудия и гарантиям независимости судей и самостоятельности судов, является юридически необоснованными, внутренне противоречивыми или должны быть предметом других законов.