В ВР интересуются, куда «уплыли» 200 гектаров киевской земли

Группа народных депутатов, представляющих все фракции Верховной Рады, инициирует создание Временной следственной комиссии по проверке законности уменьшения территории Киева на 200 гектаров (остров Муромец) в результате решения Броварской районной госадминистрации. Об этом 14 мая на заседании Верховной Рады объявил член Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Ярощук.

«На наш взгляд, такую молниеносную земельную махинацию было невозможно осуществить без содействия руководства Госкомзема, который сегодня возглавляет Олег Кулинич. Показательным, на наш взгляд, является тот факт, что глава Броварской РГА, который выдал распоряжения, ставшие основанием для «аннексии» более 200 гектаров земли, после своего увольнения оказался на должности руководителя Управления госкомзема в Броварском районе», - заявил Владимир Ярощук. Также он сообщил, что данный земельный участок уже разделен между жителями разных областей Украины для ведения индивидуального сельского хозяйства.

13 мая стало известно, что Генеральная прокуратура поручила прокурору Киевской области проверить законность действий Броварской районной госадминистрации по изъятию и дальнейшему распределению земельного участка, включающего остров Муромец и прилегающую территорию, общей площадью более 200 гектаров.

8 февраля 2010 года Броварская государственная райадминистрация в одностороннем порядке приняла решение об изъятии у Киева земельного участка площадью 200 гектаров, включающий остров Муромец и разрешила готовить проект его землеустройства для ведения гражданами личного сельского хозяйства. 31 марта 2010 года органы Госкомитета по земельным ресурсам Броварского района завершили раздачу этого участка в частную собственность более ста людям, выдав им госакты на право собственности. Согласно Плану установления границ города Киева с Погребским сельским советом Броварского района, данный земельный участок, включающий остров Муромец, расположен в границах города Киева.