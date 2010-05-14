Гриценко объяснил власти, почему ее называют «преступной»

Разговоры о борьбе с коррупцией остаются лишь словами до тех пор, пока импульсы очистки не пойдут сверху, от первого лица. Об этом в прямом эфире телеканала «Рада» заявил Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер «Гражданской позиции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам А.ГРИЦЕНКО, эпитеты «криминальная» и «преступная», которые употребляют относительно власти, часто не далеки от истины.

«К большому сожалению, за преступления, совершенные при власти, за разворованные миллиарды никто не сел за решетку», - заметил А.ГРИЦЕНКО.

«Посмотрите, “РосУкрЭнерго” причинил убытки на десятки миллиардов – люди остаются у власти. Тендерная палата – убытки на десятки миллиардов – люди остаются у власти. Откаты на НДС: спросите любого предпринимателя, какими суммами измеряются в год, - это десятки миллиардов, а никто не сел. Национальный банк: 120 млрд. пошло на рефинансирование, фактически, в песок, - СТЕЛЬМАХ остался. Поэтому я понимаю, почему люди так говорят», - сказал депутат.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что со стороны правоохранительных органов нет соответствующей реакции на множество фактов коррупции, которые возмущают общество: «Система прогнила и в правоохранительных органах. Дошло до того, что милиционер платит прокурору за открытие уголовного дела, прокурор платит судье за открытие или закрытие дела. Мы очень далеко зашли».

А.ГРИЦЕНКО посоветовал новому министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ, если тот действительно заинтересован в борьбе с коррупцией, посетить какой-либо районных центр и посмотреть, на каких машинах ездят и в каких условиях живут районный прокурор, милиционер или судья. Сопоставить с доходами – и сделать вывод.

При этом А.ГРИЦЕНКО добавил, что считает одной из самых больших ошибок коалиции перенесение вступления в действие закона о декларировании чиновниками семейных расходов. «Почему? - спрашивает А.ГРИЦЕНКО. – Потому что страшно. В правительстве сидят миллиардеры, а в декларациях – миллионы или десятки миллионов».

Он призвал представителей новой команды – начиная с ЯНУКОВИЧА, ЛЁВОЧКИНА, БОЙКО, КОЛЕСНИКОВА, ТИГИПКО, КЛЮЕВА и других, задекларировать свои реальные состояния. «Если первое должностное лицо в государстве, министерстве, области генерирует импульсы честности – порядок наводится очень легко», - убежден председатель Комитета.

А.ГРИЦЕНКО также высказался категорически против люстрации, то есть массовых увольнений государственных служащих при изменении власти. Он подверг критике действия предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО, когда в 2005 году было уволено около 20 тыс. чиновников.

«Чужих кумовьев заменили своими. Тех, кто брал взятки, теми, кто их давал. Это не поможет преодолеть коррупцию», - считает политик.