Региональный статус русского языка не будет иметь серьезных последствий

Ведущие политические эксперты считают, что решение о предоставлении русскому языку статуса регионального не будет иметь серьезных последствий.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей.

Напомним, что председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ заявил, что русскому языку будет предоставлен статус регионального в тех регионах, где победила на выборах Партия регионов. В свою очередь вице-премьер-министр по социальным и гуманитарным вопросам Вячеслав КИРИЛЕНКО назвал решения Луганского областного и Севастопольского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального незаконными и спекулятивными.

Так, отвечая на вопрос, «Какие перспективы и возможные последствия предоставления русскому языку регионального статуса?» директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ сказал, что признание русского языка как регионального, зависит от позиции Партии регионов.

«Признание русского языка как регионального, зависит, как мы видим на примере решения Луганского облсовета и Севастопольского горсовета, от доминирующих позиций Партии регионов», - в частности подчеркнул политолог. По его словам, «там, где Партия регионов имеет большинство в местных и облсоветах, может быть принято соответствующее решение. В тех же восточных и южных украинских регионах, где у Партии регионов нет такого большинства, этот процесс может быть заторможен. Скорее всего, нет таких серьезных перспектив для подобного решения в Одесском горсовете, в Николаевской и Херсонской области. Поэтому Партия регионов, выполняя свои предвыборные обещания о предоставлении русскому языку статуса государственного, остановилась на таком промежуточном решении, которое выражается формулой русского языка как языка регионального”. Что касается последствий такого решения, В.КАРАСЁВ отметил: «Во-первых, действительно это неприятный факт для нынешней власти, но не смертельный. Потому что все решения фактически подтверждают роль и функции русского языка, который он выполняет в восточных и южных регионах Украины. А вот законное или незаконное это решение, должно быть решено не комментариями вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, а судебной властью».

В этом контексте председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что «Украина взяла курс на евроинтеграцию, поэтому Украине придется привыкать к общеевропейским правилам». По его мнению, “одним из таких правил является предоставление государством возможностей для языково-культурного развития национальных меньшинств”. Поэтому, по его словам, “независимо от решений прокуратуры или судов, Украина, если не сейчас, то позже, станет перед вопросом легитимизации русского языка в регионах, где преобладает русскоязычное население”.

При этом эксперт подчеркнул, “что решения по предоставлению русскому языку статуса регионального носят больше политический, нежели культурологический характер. Ведь реальных угроз для своего существования русский язык в тех регионах не имеет. Скорее всего, наоборот, до сих пор реальные угрозы для развития, и даже обычного существования, в русскоязычных регионах существуют для украинского язык”.

“На языково-культурную ситуацию решения юго-восточных советов сильно не повлияют. Но такие решения де-факто влияют на изменение государственного строя в Украине. Это пример, что областные Советы могут принимать политические решения, а это означает, что в Украине началась «ползучая федерализация»”, - убежден О.ДОНИЙ.

В то же время руководитель проекта «Політична думка» Владимир ПОЛОХАЛО считает, что предоставление русскому языку статуса регионального “является как раз тем вопросом, вокруг которого и варень будут продолжаться политические спекуляции и манипуляции”. Он уверен, что “это серьезная опасность с точки зрения становления украинской политической нации”. “Опасность именно з-за спекулятивного, манипулятивного и нелегитимного характера принятия этих решений подконтрольными Партии регионов местными советами”, - отметил эксперт и добавил: “в этой связи нужна какая-то взвешенная позиция Президента Украины, и вообще власти в целом, которой просто на сегодняшний день нет”. “Риски для становления украинской политической нации чрезвычайно большие, и в данном случае можно сказать, что реализуется та политтехнология, тот замысел, который происходит не из Украины, а из-за ее границ, который пытались реализовать в 2004 году, но из-за поражения ЯНУКОВИЧА, это не удалось сделать. Сегодня, это своеобразный реванш Кремля и пророссийских сил в Украине за поражение на президентских выборах”, - уверен политолог.

Что касается высказываний В.КИРИЛЕНКО, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ заметил: “ему следует, во-первых, не комментировать решения советов, которые вообще не в его компетенции, а подумать о том, в каком он сейчас находится статусе – абсолютно незаконном”. “Поэтому его слова стоят ровно столько, сколько слова бабушки на базаре. Кроме того, ему, как гуманитарному министру, стоило бы почитать Хартию, которая является сейчас в Украине законом, чтобы он понял, что решения были законными”, - выразил мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ. Относительно перспектив, то по его убеждению “эта тенденция – определение регионального статуса русского языка – будет иметь такой тренд везде, где победила Партия регионов”. В то же время, по его словам, “в основном, скорее всего, будет так, особенно там, где есть большинство в местных советах Партии регионов с Блоком Витренко и коммунистами”. “Мне кажется, что это признак демократичности украинского политического процесса, который демонстрирует, что население избирает политическую силу, которая брала на себя определенные обязательства, а затем идет в русле выполнения своих обязанностей перед гражданами. Поэтому я не вижу здесь ничего фантастического, а также особой угрозы для украинского языка. Нужно, конечно, также поддерживать и украинский язык в тех регионах. Никто не мешает этого делать, и это абсолютно отдельное дело, которое действительно нужно», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА напомнил, что «законодательство Украины не очерчивает такого понятия как региональный статус». Правда он отметил, что “есть закон о ратификации Европейской хартии о местных миноритарных языках, но там такой статус также не очерчен”. По словам эксперта, “те решения, которые принимаются сейчас местными советами, сводятся к тому, что русский язык может использоваться в объемах, которые удовлетворяют потребности населения и которые не вредят использованию государственного языка”. Однако, считает он, “как показывает опыт, функционированию русского языка в тех регионах, где он сейчас объявляется региональным, и так ничего не угрожает – он полностью доминирует фактически во всех сферах общественной жизни”. “Предоставление регионального статуса фактически может сводиться не к стремлению обеспечить хотя бы какой-то паритетный статус языков, а к стремлению освободить граждан этих регионов, в первую очередь чиновников, от обязанности знать и хотя бы когда-то там использовать государственный украинский язык. Что касается дальнейшего развития событий, то предусмотреть мне его трудно, поскольку прокуратура, очевидно, будет иметь все основания для обжалования решений советов. Но будет ли это сделано, я теперь комментировать не берусь, потому что это все зависит от способа формирования власти в Киеве”, - отметил М.СТРИХА.

Директор Института национальных стратегий Кость БОНДАРЕНКО считает, что “каких-то важных последствий это не будет иметь, просто будет формализовано то, что и так имеет место во всех регионах, где русский язык действительно имеет распространение”. По его словам, “Украина подписала в свое время Европейскую хартию о правах национальных меньшинств и национальных языков, и поэтому я думаю, что в данном случае это все находится в рамках этой хартии. Я не вижу в этом каких-то проблем”.