БЮТ: милиция и ГАИ не пустили в Киев автобусы оппозиции

Черниговский БЮТ заявляет, что милиция и ГАИ не пропустили в Киев автобусы со сторонниками оппозиции, которые сегодня собирались принять участие в акции протеста возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной организации БЮТ.

По информации пресс-службы, черниговский БЮТ проводил организованный сбор людей, которые желали 11 мая выехать в Киев и принять участие в акции протеста оппозиции. Всего в мероприятии собирались принять участие 350 жителей области.

"Однако 10 мая вечером перевозчики, которых заблаговременно наняли, сообщили, что отказываются завтра выезжать в Киев. Они объяснили свои действия тем, что им угрожали лишением лицензии на перевозку", - сказано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Черниговской областной организации БЮТ отмечает, что “другие автобусы тоже не смогли выехать. Утром к месту сбора прибыли 6 автомобилей ГАИ и милиции. Люди в форме подошли к водителям автобусов, не предъявляя документов, и отобрали у них технические талоны. Это сопровождалось словесным запретом везти людей в Киев. Кроме того, представители ГАИ также останавливали все машины, которые проезжали рядом с местом сбора людей”.

Пресс-служба областной организации БЮТ также заявила, что по трассе Чернигов-Киев только в Черниговской области находилось более 10 постов ГАИ, которые останавливали и проверяли автобусы и автомобили. Поводы для остановки были разные, однако, скорее всего, они проверяли график их маршрута.

Черниговская областная организация ВО "Батькивщина" заявляет о недопустимости нарушения прав граждан и оказания незаконного давления представителями власти. Члены партии указывают, что запрещение перевозки людей в Киев для участия в мирной акции протеста является нарушением статьи 39 Конституции Украины, которой предусмотрено, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации.

"Силовые органы такими действиями уничтожают демократические ценности в Украине и выражают неуважение к народу Украины", - убеждены в Черниговской областной организации БЮТ. Поэтому члены партии призывают все оппозиционные национальные силы, общественные организации и граждан защищать свои гражданские права и украинские национальные интересы.

В то же время в пресс-службе ГАИ в Черниговской области опровергли обнародованную БЮТ информацию. В частности, представитель пресс-службы уточнил, что работники ГАИ на участке автодороги Чернигов-Киев проводят профилактические отработки.

"Усилен надзор за пассажирскими перевозками, работники проводят плановые проверки", - сказал он, уточнив, что с начала года на автодороге Чернигов-Киев произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Три из них были с участием автобусов, в этих ДТП погибли три и травмированы 18 человек.