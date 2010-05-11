В Тернополе провели акцию «Построй кораблик Януковичу»

В Тернополе активисты молодежных организаций провели акцию «Построй кораблик Януковичу».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции протеста приняли около 200 представителей местной молодежи. Сначала они прошли колонной от памятника князю Даниле Галицкому к Театральной площади, а оттуда к зданию облгосадминистрации. В руках молодые люди несли государственные флаги и плакаты с надписями «Нам не нужен газ «по-флотски», «Защитим Украину от московских захватчиков», «Табачник опасен для образования!!!», «Шухевич и Бандера – наши герои!!!». По ходу они выкрикивали лозунги «Молодежь – сила, молодежь действует!», «Бандера придет, порядок наведет!», «Бандера, Шухевич – наши герои, они воевали за нас с тобой», «Геть Верховну зраду!» и др.

Перед облгосадминистрацией пикетирующие сделали около 300 корабликов, которые оставили на лестнице перед зданием.

Также они приняли постановление, в котором говорится, что молодежь объединилась против непризнания Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, отмены судами указов о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, установления памятников вождям тоталитарного режима, назначения министром образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, создания «союзного» государства в составе Украины, России и Беларуси, отмены закона об обязательном дублировании фильмов на украинский язык, отмены обязательных тестов на украинском языке, против намерений подписать сомнительные межправительственные соглашения с Россией, которые могут привести к сдаче национальных интересов Украины.

«А процесс ратификации в стенах Верховной Рады Украины 27 апреля недопустимого договора о пролонгации базирования российского Черноморского флота в Севастополе стал наглядным доказательством потери института парламентаризма в Украине», – говорится в постановлении.

Как объяснил координатор акции Назар ЗЕЛИНКА, это постановление будет передано во все вузы и молодежные общественные организации Тернопольской области для сбора подписей, после чего его передадут главе облгосадминистрации Ярославу СУХОМУ и попросят передать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Сегодня здесь нет никакой партийной символики, мы объединились под сине-желтым флагом Украины. Нас должно было быть значительно больше, но в вузах в деканатах предупредили студентов, что всех, кого не будет на последней паре или даже тех, у кого уже пары закончились, но они придут на эту акцию протеста, «возьмут на карандаш». Несмотря на это, здесь таки присутствуют студенты трех национальных вузов города – политехнического, педагогического и экономического», – отметил Н.ЗЕЛИНКА.

Он добавил, что участие в мероприятии приняли представители молодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления, в частности «Молода Просвита», «Трезуб», «Молодежный националистический конгресс», «Фундация региональных инициатив», «Свобода Студенческая», «Молодежный союз Наша Украина», «За Украину», «Батькивщина Молода», «Молодой Народный Рух», «Патриот Украины», «Сокол».