Тимошенко завтра посмотрит, выводить ли людей под ВР 17 мая

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что решение о проведении акций протеста в день визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину будет приниматься лишь по результатам отчета премьер-министра Николая АЗАРОВА и министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО о содержании соглашений, которые планируются к подписанию 17 мая.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня в Верховной Раде.

"Исходя из того, какие документы нам предложат завтра, мы будем советоваться с представителями гражданского общества и будем принимать решение, что делать, чтобы украинские национальные интересы не унижались", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что благодаря давлению участников сегодняшней акции протеста возле Верховной Рады парламент включил в повестку дня вопрос о заслушивании отчета правительства о межгосударственных соглашений.

"Мы завтра ознакомимся с проектами соглашений, о которых завтра будет отчитываться АЗАРОВ. Мы добились сегодня, чтобы были люди возле Верховной Рады, и достаточно четкая позиция депутатов Верховной Рады, что завтра будут проведены такие слушания", – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление о заслушивании 12 мая информации Кабинета министров Украины о ходе переговоров между Украиной и Россией о подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых запланировано во время визита в Украину Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА.