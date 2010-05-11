Регионалы грозят Тимошенко международным трибуналом

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ призывает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО «остановиться и не раскачивать ситуацию в государстве».

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил в интервью журналистам.

По его словам, «те действия, которые делает Ю.ТИМОШЕНКО, могут привести к тому, что в конечном итоге она может доиграться до такой степени, что международный трибунал ее будет судить».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что когда Ю.ТИМОШЕНКО была у власти, то «она все рассказывала, что национальные интересы сдает ЮЩЕНКО, а ЮЩЕНКО - что она национальные интересы сдает». «Эту пластинку она крутит в отношении других вопросов», - добавил он.

По словам представителя регионалов, «нужно остановиться и не раскачивать ситуацию в государстве».

По его словам, сейчас для власти главное – наладить экономические процессы, чтобы не повторилась ситуация, которая сегодня есть в ряде стран, в частности, в Греции, когда люди выходят на улицы из-за экономических проблем.

А.ЕФРЕМОВ убежден, что «задача ТИМОШЕНКО – довести страну до нищеты, чтобы потом нищим народом командовать». «Не получится, не дадим этого сделать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, под Верховной Радой Украины состоялся митинг оппозиции при участии Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным милиции, в митинге оппозиции приняли участие около 2 тыс. человек.

Также под ВР, по данным милиции, находились около 2,5 тысяч сторонников власти.

Охрану порядка обеспечивали 1 тыс. 700 милиционеров.