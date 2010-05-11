Яценюк: нужно различать защиту Украины и защиту отдельных политиков

Лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что сегодня оппозиция не имеет права себя дискредитировать.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«Минувшая сессионная неделя четко показала, каким образом нельзя работать. Партию регионов устраивает оппозиция, которая яйца бросает и дымовые шашки зажигает. У такой оппозиции нет конструктива, нет интеллектуальной борьбы. Речь должна идти о качественно другом формате», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК в комментарии парламентским журналистам.

«Нужно различать комитет защиты Украины и комитет защиты отдельных политиков. Комитет защиты нельзя превращать в бутафорию», - добавил политик.

По его словам, координация оппозиции должна происходить вокруг цели, «а не вокруг цели возвращения одного политика к власти».

«Например, цель - внести изменения в закону о государственном бюджете и добиться от «регионалов», чтобы они их приняли. Например, цель – защитить право журналистов свободно говорить. Цель – доказать то, что «регионалы» пообещали и обманули относительно возможности органов местного самоуправления непосредственно руководить своими бюджетами, а наоборот – провели централизацию. И я могу привести таких целей десятки», - добавил лидер «Фронта Перемен».

Он подчеркнул, что для достижения таких целей оппозиция должна координировать свои усилия. «А не для цели: «Мы обиделись, нас из власти выбросили, давайте вернемся быстренько назад во власть». Это не цель. Это - политический эгоцентризм», - отметил политик.

Лидер «Фронта Перемен» сообщил, что видит для себя задачу донести людям, прежде всего, идею – «идею европейских ценностей, идею того, как сделать лучше». «Моя задача сегодня – это просветительство. Идти непосредственно к людям, доказывать им свое виденье развития страны. Если люди это воспримут, тогда они сами поднимутся и действительно получат тот импульс для новой страны. И для борьбы за свое будущее», - подвел итог А.ЯЦЕНЮК.