Тимошенко тайно достала письмо министру Бойко из России

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что украинское правительство намерено «сдать» России все объекты топливно-энергетического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на митинге оппозиционных сил возле Верховной Рады Украины.

По словам лидера БЮТ, руководство Министерства энергетики РФ подготовило проект соглашения, которым предусмотрено «сдать» России украинскую энергетику.

«У меня в руках сейчас находится пакет документов, ради которого мы с вами собрались сегодня. Я держу в руках в первую очередь письмо, которое направлено заместителем министра топлива и энергетики России украинскому министру. Обратите внимание, даже министр России не пишет министру Украины. Это считается унизительным. А пишет заместитель нашему министру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она процитировала это письмо, в котором, в частности, сказано: «Свидетельствую вам свое уважение и в соответствии с договоренностью направляю подготовленный Минэнерго России проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики. Примите, уважаемый наш министр, уверения в моем высоком к вам уважении».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что дополнением к этому письму предусматривается мероприятия, которые «забирают у Украины по всем направлениям топливно-энергетического сектора наше имущество».

Она отметила, что в дополнении к соглашению предлагается создать совместное предприятие, которое будет заниматься строительством и введением в эксплуатацию нескольких агрегатов Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Кроме того, как утверждает Ю.ТИМОШЕНКО, Россия предлагает Украине реализовать проект строительства Каневской ГАЭС, проекты по техническому переоснащению и реконструкции других действующих тепловых и гидроэлектростанций. Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов по развитию и модернизации распределительных систем Украины.

«Полностью весь «Энергоатом», полностью весь «Нафтогаз» по каждой буквально позиции. Это значит, что мы с вами, как народ, сильны тем, что мы имеем сегодня в нашем государстве одну из самых мощных атомную энергетику», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что электроэнергия, произведенная на украинских гидроэлектростанциях, в несколько раз дешевле, чем на европейских ГЭС.

«После того, как 17 мая будут подписаны эти соглашения тайно – это мы тоже достали не из правительственных источников – мы это достали тайно. После того, как это будет подписано, мы с вами не будем иметь ничего. И первое, что будут делать, - это на каждом из нас зарабатывать деньги, потому что будут вас убеждать: чтобы страна жила зажиточно, нужно цены на электроэнергию и на газ поднять в три-четыре раза. А прибыли будут уже не в украинском бюджете, а у новых владельцев. Я хочу спросить, почему нас братский российский народ так крепко и искренне любит?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.