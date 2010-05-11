Глава МВД не против амнистированных начальников в своем ведомстве

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает, что его первый заместитель Сергей ПОПКОВ во время событий 2004 года действовал «абсолютно верно – в соответствии с правилами, служебными инструкциями, регламентирующими его деятельность в тот момент».

Такое мнение А.МОГИЛЕВ высказал в интервью «Левому берегу», отвечая на замечание журналиста о том, что его замы – «довольно одиозные кадры», в частности, в 2004-м имя С.ПОПКОВА ассоциировалось с попыткой вывода на Майдан внутренних войск и что репутация С.ПОПКОВА «с тех пор безнадежно испорчена».

Глава МВД, в частности, сказал: «Были ли, за последние пять лет, предприняты какие-либо процессуальные действия по фактам, о которых вы говорите? ПОПКОВА за что-то осудили, привлекли к ответственности? Была доказана его неправота в определенной ситуации? Да или нет? Нет. Значит, общественное мнение о нем формировала определенная группа людей. Значит, мы обсуждаем не конкретные факты, а чьи-то предположения».

По словам А.МОГИЛЕВА, «слушайте, если б ПОПКОВ совершил нечто противоправное – за пять лет нахождения у власти известных товарищей, его б уже сто раз привлекли к ответственности! Было это сделано? Нет. Значит, он тогда действовал абсолютно верно – в соответствии с правилами, служебными инструкциями, регламентирующими его деятельность в тот момент».

На замечание о том, что начальник Главного управления МВД в Черкасской области Валерий ДЕРНОВОЙ «обременен» обвинительным приговором суда, и что даже полученная им амнистия не позволяет занимать столь высокий пост», А.МОГИЛЕВ сказал: «С юридической точки зрения, амнистированные не считаются судимыми. Да, дело ДЕРНОВОГО сейчас рассматривает апелляционный суд. И если он примет негативное для него решение, мы с ДЕРНОВЫМ, естественно, попрощаемся».

В то же время, глава МВД убежден: «Имидж милиции зависит не от личностных качеств конкретного человека, работающего в органах, а от деятельности ведомства в целом… С начальником УВД или с замминистра население сталкивается редко. Население сталкивается с участковым, с ППСником – с низовым звеном. Наша задача: выстроить нормальную систему взаимоотношений на этом уровне».