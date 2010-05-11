Тимошенко: когда на Майдане соберутся сотни тысяч - Янукович уйдет

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает победой общества включение в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 12 мая вопроса об отчете правительства Николая АЗАРОВА о ходе переговоров между Украиной и Россией относительно подготовки межгосударственных соглашений, подписание которых запланировано на 17 мая.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы их вынудили сейчас проголосовать в Верховной Раде, проголосовать результативно, что завтра они начинают свой гнилой рабочий день с того, что будут докладывать, что они подписывают 17 мая. Я благодарю вас за эту победу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на митинге возле Верховной Рады.

По ее мнению, власть боится выхода граждан на улице и массовых акций протеста. "Только ваш приезд сюда – и они уже завтра отчитываются, причем окружили вас со всех сторон ОМОНом, "Беркутом", всеми возможностями… Почему? Они боятся вас! Не думайте, что вы слабы", - призвала лидер "Батькивщины".

"Когда соберутся на Майдане сотни тысяч людей – они объявят досрочные выборы. Когда соберутся сотни и сотни тысяч людей – ЯНУКОВИЧ положит заявление и уйдет в отставку. Потому что они вас боятся. А если на улице будет тихо и спокойно, когда не работают Конституция, парламент и власть – в суде можно делать все, что угодно. Поэтому ваш приезд – первая победа", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.