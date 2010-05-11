Мартынюк стал первым вице-спикером

Первым заместителем председателя Верховной Рады избран член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 246 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

После положительного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил А.МАРТЫНЮКА занять свое рабочее место в президиуме парламента.

Перед голосованием состоялся небольшой спор между представителями коалиции и оппозиции. В частности, член фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО напомнил, что согласно ранее достигнутым договоренностям должность первого вице-спикера должен занимать представитель оппозиции. Он также напомнил, что раньше эту должность занимал Александр ЛАВРИНОВИЧ, представитель фракции Партии регионов, которая ранее была в оппозиции.

Такое заявление А.МАТВИЕНКО поддержали и члены фракции БЮТ.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что представителям нынешней оппозиции и так принадлежит большинство руководящих должностей в парламентских комитетах, и поэтому неуместно говорить о каких-то договоренностях.