В ПР говорят, что Томенко трогать не собирались

Фракция Партии регионов не инициирует вопрос об отставке Николая ТОМЕНКО с должности заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Это не наш вопрос, мы такого вопроса не инициировали», - сказал он.

Вместе с тем А.ЕФРЕМОВ добавил, что сегодня в парламенте планируется рассмотрение вопроса об избрании Адама МАРТЫНЮКА первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

Он отметил, что это предложение поддержали все руководители фракций, которые входят в коалицию. По словам А.ЕФРЕМОВА, необходимые голоса для решения этого кадрового вопроса в парламенте есть.

Как сообщал УНИАН, 5 мая источник во фракции Партии регионов сообщил УНИАН, что на следующей пленарной недели коалиция планирует рассмотреть вопрос о заместителях председателя Верховной Рады Украины.

Собеседник УНИАН также не исключил, что коалиция рассмотрит вопрос об освобождении Н.ТОМЕНКО от должности заместителя председателя ВР и назначении на эту должность "представителя более лояльной и конструктивной оппозиции". В частности, по словам источника, на эту должность рассматривается кандидатура члена фракции НУ-НС Юрия КОСТЕНКО.