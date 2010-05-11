Под Верховной Радой собираются демонстранты

Возле Верховной Рады Украины сегодня с раннего утра собираются сторонники президента и оппозиция.

Заполнена полностью людьми площадь перед станцией метро "Арсенальная", откуда колонны людей идут под парламент, вокруг которого уже плотным кольцом выставлены синие палатки Партии регионов.

Оппозиция группируется на противоположной стороне улицы Грушевского. Весь район оцеплен усиленными нарядами милиции. У дома правительства стоят автобусы спецназа и службы госохраны.

Во время заседания ВР, которое открывается в 10:00, оппозиция намерена заслушать информацию правительства о соглашениях, которые планируют подписать вскоре в Киеве президенты Украины и России. Об этом заявила лидер оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко. В противном случае, сказала она, "будет подготовлена еще одна масштабная акция протеста во время визита российского президента".

ICTV