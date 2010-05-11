Тимошенко: что они хотят подписывать с Медведевым?

Во вторник, 11 мая, представители демократических сил будут требовать под стенами Верховной Рады от нынешней власти предоставления информации о тех соглашениях, которые планируются к подписанию 17 мая президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО вчера на учредительном собрании Народного комитета защиты Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Нужно объединиться всем 11 мая и требовать заслушать АЗАРОВА и ключевых министров о том, что они готовятся подписывать 17 мая. Мы, как общество, должны это знать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что по результатам этих требований демократические силы должны «обсудить и поддержать проведение еще одной акции».

Лидер БЮТ также отметила, что если премьер Николай АЗАРОВ не будет отчитываться или окажется, что действующая власть готовится еще сдавать национальные интересы, то это будет поводом для подготовки демократическими силами еще одной масштабной акции протеста.

«Если не будет информации относительно 17 мая, нужно объединиться патриотам в этот день, когда готовится очередная сдача Украины, и нужно показать, что Украина есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.