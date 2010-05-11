В Киев стягивают "Беркут" со всех соседних областей

В связи с проведением акции оппозиции во вторник в Киев стягивают силы спецподразделения "Беркут" из близлежащих областей.

Об этом "Украинской правде" сообщил экс-глава МВД Юрий Луценко.

"В Киеву ввели "Беркут" из Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской областей", - сказал он.

Также, по словам Луценко, акции протеста будет контролировать киевское территориальное командование внутренних войск МВД.

"В общем, это - до 2000 бойцов, включая резерв", - сказал он.

"Думаю, что такое неадекватное количество может означать подготовку провокаций со столкновеньями, - как 9 марта 2001 года (акция "Украина без Кучмы")", - добавил Луценко.