Тимошенко: Янукович намерен “сдать” всю украинскую энергетику

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ собирается “сдать” украинскую энергетику России.

Об этом она заявила на учредительном собрании Народного комитета защиты Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Можно констатировать, что 17 мая так, как во время прошлых приездов Президента Российской Федерации Украина прощалась с Севастополем и потеряла контроль над Крымом, мы теперь лишимся энергетики, причем во всех ее направлениях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, команда В.ЯНУКОВИЧА готовит ряд соглашений, чтобы “сдать” основные украинские энергетические объекты России.

«По отдельным сообщениям в прессе, если вы читали их, готовится, первое - сдача “Энергоатома”, второе - гидроэнергетика, третье - сдача всего того, что связано с экспортом нашей энергетики за границу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что речь также идет о слиянии энергосистем Украины и России, что фактически перечеркивает вступление Украины в Европейское энергетическое сообщество.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такие приезды Президента Российской Федерации в Украину настораживают, ведь «каждый человек знает, что Президент России просто так в Украину не приедет, и что-то да будет подписано».