Свобода: объединенной оппозиции нужно избавиться от изменнников

Базовым принципом деятельности Народного комитета защиты Украины должна стать внутренняя люстрация.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей МОХНИК сегодня после подписания Декларации о создании Народного комитета защиты Украины, соорганизатором которого выступило ВО «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Участники Народного комитета защиты Украины должны провести внутреннюю люстрацию своего членства, очиститься от изменников, приспособленцев...”, - подчеркнул А.МОХНИК.

По его словам, ВО “Свобода” будет принимать участие во всех начинаниях и акциях, направленных на противодействие “антиукраинскому режиму ЯНУКОВИЧА”, и рассматривает Народный комитет защиты Украины как один из инструментов для координации действий по борьбе с “украинофобской властью”.

“Подписанная Декларация является платформой для объединения усилий и общих действий в борьбе с оккупационной администрацией Москвы во главе с ЯНУКОВИЧЕМ. Комитет является координационным органом, а не очередным надпартийным образованием «под кого-то» или торговой площадкой «под выборы», - заявил заместитель председателя ВО “Свобода”.

Однако, по его мнению, выполнить свои задачи Комитет сможет лишь после внедрения принципа внутренней люстрации. “Каждый депутат, избранный от политсилы, которая входит в Комитет, который не поддержал своими действиями деятельность Комитета или пошел во власть, чтобы быть «конструктивной оппозицией», должен быть исключен как из фракции, так из партии и подвергнут общественной обструкции”, - сказал А.МОХНИК.

Он призвал не впадать в отчаяние и “разводить плачи” по потере Украины, а действовать.

В частности, подчеркнул он, парламентские партии, которые входят в Комитет, должны добиться роспуска парламента любым способом.

Кроме того, отметил А.МОХНИК, на сегодня политические силы, которые стали участниками Комитета или заявили о намерении присоединиться, контролируют большую часть местных советов, потому задание каждого участника Комитета обязать всех без исключения избранных от них местных депутатов добиться, чтобы местные советы приняли решение о нелегитимности режима Виктора ЯНУКОВИЧА.

И главное, по его убеждению, “нужно наращивать давление на антиукраинскую власть, проводить постоянные акции, выводить людей на улице для защиты своих социальных и национальных прав, восстановления исторической справедливости”.

“Это и будет та действенная работа, которая наполнит содержанием подписанную Декларацию», - заявил А.МОХНИК.