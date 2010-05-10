Почему в Комитет защиты не вошли "Собор" и "Наша Украина"

В созданном сегодня в Киеве Народном комитете защиты Украины надеются, что большинство оппозиционных политических партий, представленных в Верховной Раде, войдут в Комитет в ближайшие дни.

Об этом сообщил один из инициаторов создания Комитета, поэт и общественный деятель Владимир ЦИБУЛЬКО.

«Лидеры» «Собора», «Украинской платформы» и партии «Наша Украина» поддержали создание комитета, но взяли тайм-аут для рассмотрения этого вопроса коллегиальными руководящими органами, - детализировал В.ЦИБУЛЬКО. - Надеюсь, они знают, что времени для длительных дискуссий нет, медлить некогда, решение нужно принять немедленно, буквально сегодня-завтра».

В.ЦИБУЛЬКО не «драматизирует» отсутствие на собрании Комитета «приглашенного» Виктора ЮЩЕНКО, который все же делегировал Веру УЛЬЯНЧЕНКО, но «отсутствие лично ЯЦЕНЮКА или даже его представителей огорчает, поскольку инициаторы создания Комитета хотели и хотят, чтобы «Фронт перемен» приобщился все же к этой работе по координации оппозиционных сил».

«Все политические лидеры должны угомонить амбиции и координировать свои усилия ради Украины», - резюмировал В.ЦИБУЛЬКО.