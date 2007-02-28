Балога пообещал Верховной Раде хвост за хвост, глаз за глаз

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО будет применять вето в случае, если антикризисная коалиция будет игнорировать законопроекты, которые глава государства подает в Верховную Раду как неотложные, а также предложения «Нашей Украины» и БЮТ.

Об этом В.БАЛОГА заявил в интервью журналу «Главред».

«Если так называемая антикризисная коалиция будет игнорировать законопроекты, которые Президент подает в Верховную Раду как неотложные, а также предложения «Нашей Украины» и БЮТ, то глава государства будет ветировать все законы, которые во время принятия не наберут конституционного большинства, т.е. 300 голосов», - цитирует «Главред» слова главы Секретариата Президента.

«Я вам гарантирую, что Президент будет применять его (вето) каждый раз, когда будет угроза Конституции, национальной безопасности, демократии и правам человека», - подчеркнул В.БАЛОГА.