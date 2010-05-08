Янукович похвастал, что разобрался со всеми внутриполитическими вопросами

В Москве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, во встрече с украинской стороны также приняли участие министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

«У нас традиционно с вами сложились очень добрые отношения в торгово-экономической сфере и дружеские отношения между нашими народами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он поздравил туркменских ветеранов войны, а также выразил им уважение и низкий поклон.

В свою очередь, Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ отметил добрые отношения во всех отраслях между двумя государствами. В то же время, он заметил, что в последние годы именно в торгово-экономических отношениях между Украиной и Туркменистаном сложилась тенденция к некоторым упущениям, которые, по убеждению Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА, на современном этапе необходимо наверстать.

Как отметил в связи с этим В.ЯНУКОВИЧ, за время своего пребывания в должности главы государства он «успел разобраться со всеми внутриполитическими вопросами».

Президент Украины также отметил, что присутствие на встрече некоторых руководителей украинского правительства поможет как можно скорее и эффективнее вывести отношения между Украиной и Туркменистаном в торгово-экономической сфере на новый качественный уровень.