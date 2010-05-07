Тимошенко объявила о "генетическом принципе" чисток в БЮТ
16:31, 07 мая 2010Политика
2966
Лидер блока - в Виннице
Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что очищение в рядах БЮТ будет происходить по принципу “генетической направленности”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Виннице на пресс-конференции.
«Мы существенно перестроим и обновим свою партию. Подбор людей будет происходить не по возрастному цензу, а по генетической направленности. Будут отбираться люди, которые имеют генетический код, то есть выступают с лозунгом «Украина прежде всего», - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что в БЮТ останутся стойкие люди, которые не соблазнились на прелести действующей власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter