Томенко о драке, вечных ценностях и времени на разграбление

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что оппозиция готова к длительной борьбе с властью за возвращение украинских ценностей.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

«Мы должны думать не о разовых вещах. Мы должны понимать, что одним митингом или одной акцией протеста мы не вернем страну в нормальный режим», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, в том, что общество думает по-другому о действиях оппозиции, есть вина и экспертов, и журналистов.

«Они так долго говорили, что оппозиция никакая, что она беззубая, что она не может дать в лицо врагам украинского народа, которые сдают флот, - так она дала, правда, и оппозиции дали. Но и драка в парламенте спровоцирована общественным мнением», - добавил он.

По словам вице-спикера, если кто-то нуждается в доказательстве, что оппозиция в состоянии физически защищать страну, то она будет это доказывать.

"Но, по моему мнению, нужно готовиться к долговременной войне, и в этой борьбе важно вернуться к элементарным вещам: каждый гражданин должен показать власти, что есть ценности вечные. Мы должны вернуть эту власть в режим - что они власть Украинского государства", - подчеркнул он.

По словам Н.ТОМЕНКО, оппозиционные силы после прихода к власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА прогнозировали, что «произойдет разграбление страны».

«Это, как после войн, - дается какой-то период на разграбление. Разграбление состоялось, но оказалось намного циничнее. Оно стало долги до неприличия», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, страшнее всего то, что «грабит не только власть, но и другие страны, в данном случае Россия».

По словам вице-спикера, создается впечатление, что у новой власти отсутствуют ценностные установки Украинского государства.