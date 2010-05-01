Тимошенко утверждает, что Янукович уже печатает фантики

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новая власть для разрешения противостояния в обществе, возникшего из-за подписания соглашения о Черноморском флоте, начала использовать механизм эмиссии денег для повышения социальных выплат. Об этом она заявила в субботу на пресс-конференции в Луцке.

«После принятия бюджета они запланировали покрыть Украину целым слоем социальных денег, которые сегодня печатаются, которые являются эмиссионными, которые не рождены реально работающей экономикой. Они хотят прикрыть свои позорные действия по отношению к Украине раздачей денег. Так они всегда покупали выборы, так подкупали людей сотнями и потом добывали таким нечестным путем власть», - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО ее официальный сайт.

Таким образом, по убеждению лидера оппозиции, власть хочет "закрыть рот гражданам Украины, забросав их пенсионными деньгами, деньгами на заработную плату, на социальную поддержку".

«Но здесь и есть ловушка, поскольку эти деньги ненастоящие, они, как фантики, напечатанные для того, чтобы временно людям дать якобы в обмен за то, что они у них берут, а берут они у них Украину, они берут у людей независимость», - предостерегает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что власть, таким образом, создает искусственную социальную стабильность. «Они хотят, чтобы все молчали, все были смирные и спокойные, чтобы все сидели на своих местах и говорили: да, действительно, в Украине все хорошо, Украина теряет, но у нас повысилась пенсия и зарплата, поэтому, возможно, нужно и дальше молчать. Вот их планы», - предполагает лидер оппозиции.