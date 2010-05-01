В центре Киева - колонна людей в масках под черным флагом

Сегодня в Киеве от станции метро «Арсенальная» начали пеший ход участники акции против капитализма «Марш коллективного действия».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 200-300 человек, которые представляют неформальные молодежные организации, в частности, «Антифа», «Социальная альтернатива», «Молодежь против капитализма», «Стоп – зооциду».

Определенная часть молодежи одета в черные спортивные костюмы с масками или в черных шапочках из прорезам для глаз.

Время от времени они выкрикивают: «Выше, выше черный флаг – государство главный враг!».

При этом они держат в руках черный флаг, на котором на белом кругу написано «Антифашистська дія».

Колонна идет в плотном окружении работников милиции, в том числе сотрудников Государственной службы охраны, которые находятся в полной экипировке, в частности, бронежилетах, защитных шлемах и тому подобное.

Из-за передвижения колонны с улицы Грушевского в направление Европейской площади усложнено движение транспорта.