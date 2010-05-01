1 мая большим праздником считает каждый четвертый украинец

Каждый четвертый украинец считает 1 мая большим праздником.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической службой Центра.

По данным опроса, 25% респондентов считают 1 мая действительно большим праздником, еще 43,6% опрошенных считают этот день обычным праздником, таким, как и другие официальные праздники.

Обычным выходным днем, а не праздником, 1 мая считают 25,2% респондентов, а 3,6% опрошенных высказали мнение, что этот день должен быть рабочим. Остальные респонденты колебались с ответом.

Чаще всего 1 мая большим праздником считают люди в возрасте от 60 лет и старше (38,1%), а реже всего – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (14,7%).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 14 по 21 апреля 2010 года. Были опрошены 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.