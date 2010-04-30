Тимошенко не советуют собирать массовые акции до осени

Некоторые украинские политологи советуют лидеру оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО дождаться разочарования людей в Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ, а затем собирать массовые акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве директора Международного института демократии Сергея ТАРАНА, политолога Владимира ЦИБУЛЬКО и заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея ГОЛОБУЦКОГО.

В частности, С.ТАРАН заметил, что для проведения массовых акций оппозиция должна мобилизовать не только тех избирателей, которые в свое время голосовали против действующей власти, но и тех, кто голосовал против всех, и тех, кто спустя некоторое время разочаруется в новой власти.

«Необходимо, чтобы люди разочаровались, увидели, кто такой ЯНУКОВИЧ. Поэтому раньше, чем под осень, это (имеются в виду массовые акции протеста – УНИАН) проводить не стоит», - сказал С.ТАРАН.

При этом он объяснил, что «когда граждане увидят, что экономически от новой власти они ничего не получили, тогда это сопротивление стоит проводить».

С.ТАРАНА поддержал А.ГОЛОБУЦКИЙ, заметив, что такого рода акции «лучше проводить под осень, под местные выборы».

Вместе с тем В.ЦИБУЛЬКО выразил убеждение, что реальное сопротивление можно сделать только при условии создания «многоголовой оппозиции». То есть, как объяснил он, всем политическим лидерам, считающих себя оппозиционерами, нужно консолидированное соглашение, которое можно достичь или заключить даже при условии создания «симулированного круглого стола».