Янукович берется за ремонт ”премьерской” квартиры

Лидер Партии регионов Виктор Янукович до сих пор не отремонтировал квартиру, которую он получил в Киеве во время работы в должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У меня есть квартира, только я ее не отремонтировал, но до начала осенней сессии (Верховной Рады – УНИАН) я это сделаю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ был премьер-министром с 21 ноября 2002 года до 5 января 2005 года.