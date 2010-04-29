Прокуратура возбудила дело по факту хулиганства в сессионном зале ВР

Прокуратурой города Киева 28 апреля 2010 года возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины 27 апреля 2010 года в сессионном зале Верховной Рады Украины во время пленарного заседания VI сессии Верховной Рады Украины VI созыва, по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом правоохранители просят представителей средств массовой информации «представить в кратчайшие сроки полную видеозапись и фотографии зафиксированных вами событий в сессионном зале Верховной Рады Украины 27 апреля 2010 года. Ваша информация является очень важной для полного, всестороннего и объективного проведения досудебного следствия в возбужденном уголовном деле».

Информацию прокуратура просит предоставить в Прокуратуру города Киева по адресу: ул. Предславинская, 45/9, каб. №106, тел. 050-99-405-99.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

В результате избиения в ВР народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Олесь ДОНИЙ получил сотрясение мозга и был госпитализирован в больницу.