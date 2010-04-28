Тимошенко сказала, что сделает первым, вернувшись к власти

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сразу после возвращения демократических сил во власть соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины будет денонсировано.

"Если так случится, что мы с вами вместе сможем вернуть демократические силы к власти, первое, что будет - это денонсированы все эти неестественные для Украины, недопустимые соглашения", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Ровно, сообщается на сайте лидера оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что соглашение о пролонгации пребывания ЧФ РФ на украинской территории можно будет денонсировать тогда, когда в Украине появится справедливый Конституционный Суд, а к власти придет демократическое большинство.

"Есть пути. Нужно иметь, во-первых, политическое большинство в парламенте, а, во-вторых, иметь сформированный Конституционный Суд, который будет служить правдой Украине", - подчеркнула лидер оппозиции.