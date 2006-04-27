Янукович хочет объединиться с ”Нашей Украиной”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что наиболее эффективной может быть коалиция Партии регионов и «Нашей Украины».

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Мы никогда не скрывали, что формирование коалиции с блоком «Наша Украина» позволит решить много проблемных вопросов, и прежде всего, объединение Запада и Востока и объединение всей Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению лидера Партии регионов, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, являясь ключевой политической фигурой, должен создать все условия для роста экономики и жизненного уровня, а парламентская коалиция нести полную ответственность за социально-экономическое развитие.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов не намерена отказываться от должности премьер-министра ради формирования коалиции с «Нашей Украиной».

«Это европейский принцип формирования коалиции, если мы откажемся – тогда зачем нужно было городить такой огород», - пояснил он.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что в случае другой конфигурации коалиции Партия регионов не намерена блокировать работу правительства. «Ни в каком случае мы не занимались и не будем заниматься блокированием процессов, направленных на рост экономики и благосостояния граждан», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также высказал скептическое отношение к формированию оранжевой коалиции: «Наша позиция заключается в том, что такая коалиция уже была и показала негативный результат».

Лидер регионов также считает, что коалиция не должна формироваться в «цветном» формате. «Мы против того, чтобы коалиция имела какой-либо цвет. Этот цвет должен быть государственным. Коалиция должна обслуживать не отдельные политические силы, а интересы государства», - уверен он.