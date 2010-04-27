Оппозиция пытается прорвать милицейский кордон на Грушевского
10:53, 27 апреля 2010Политика
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Количество правоохранителей растет
Сторонники оппозиции пытаются прорвать милицейский кордон, который находится между зданиями Верховной Украины и Кабинета Министров Украины по улице Грушевского в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время милиционеры сдерживают толпу.
Количество правоохранителей на улице Грушевского постоянно увеличивается.
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