Оппозиция пытается прорвать милицейский кордон на Грушевского

10:53, 27 апреля 2010
Политика
4406 0

Количество правоохранителей растет

Сторонники оппозиции пытаются прорвать милицейский кордон, который находится между зданиями Верховной Украины и Кабинета Министров Украины по улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время милиционеры сдерживают толпу.

Количество правоохранителей на улице Грушевского постоянно увеличивается.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter