В Партии регионов готовы к применению оппозицией силы

Во фракции Партии регионов готовы к применению оппозицией силы во время завтрашнего пленарного заседания Верховной Рады, но сделают все, чтобы не допустить именно такого развития событий.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат из фракции Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ, комментируя решение фракции БЮТ использовать все законные методы, чтобы не допустить ратификации соглашения по Черноморскому флоту РФ.

«Оппозиция в который раз, вместо конструктивной работы и обмена аргументами, хочет свести рассмотрение важного вопроса к тому, чтобы просто выяснять, у кого больше мышцы», - сказал М.ЛУЦКИЙ.

По его словам, фракциям коалиции уже надоели действия оппозиции, которые только мешают власти развивать экономику.

«Завтра нам никто не помешает рассмотреть ни вопрос о ратификации, ни вопрос о бюджете, ни вопрос о программе социально-экономического развития», - сказал М.ЛУЦКИЙ.

Вместе с тем, по его словам, если оппозиционные фракции все же прибегнут к применению силы, то коалиции ничего не останется, как принять все нужные решения без обсуждения.

«Другого варианта у нас просто нет, потому что слышать очередной популизм просто нет времени», - сказал М.ЛУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на завтра запланировано рассмотрение в ВР вопроса о ратификации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.

В частности, заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил, что фракция БЮТ будет использовать все законные методы, чтобы не допустить завтра в Верховной Раде ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.