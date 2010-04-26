Депутаты - Литвину: вы действуете как бандит, а не как председатель ВР

В Верховной Раде во время Согласительного совета состоялся словесный спор между представителями фракций оппозиции и представителями фракций коалиции и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал, что представители коалиции настаивают на рассмотрении завтра вопроса о ратификации соглашения между Президентами Украины и России о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации.

Это заявление вызвало возмущение у депутатов от фракций оппозиции. В частности, народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что это соглашение является предательством украинского народа.

Он сказал, что это соглашение ни при каких условиях нельзя ратифицировать.

В свою очередь народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН отметил, что по закону о международных договорах, если есть какие-то замечания к конкретному договору, то он должен быть направлен в Конституционный Суд и рассматриваться только после заключения КС.

В свою очередь председатель ВР В.ЛИТВИН сказал, что этот вопрос будет в любом случае рассматриваться завтра, поскольку есть предварительные договоренности.

При этом депутаты от фракций оппозиции обвинили В.ЛИТВИНА в том, что «он действует как бандит, а не как председатель Верховной Рады».

Отвечая на протест оппозиционеров, лидер фракции ПР А.ЕФРЕМОВ сказал, что предавала интересы государства не нынешняя власть, а прежняя во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

«Предательством является то, что Ю.ТИМОШЕНКО, выписав сама себе поручение, поставила печать, поехала в Москву и чистые листы передала руководству другой страны», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В.ЛИТВИН пригрозил, что если эти споры не прекратятся, он закроет заседание Согласительного совета.