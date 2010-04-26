Соглашение о ЧФ РФ уже поступило на ратификацию в парламент

В пятницу, 23 апреля, в парламент на ратификацию поступило соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что это соглашение направлено на рассмотрение профильных комитетов.

По словам спикера, он ознакомился с текстом соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины. В.ЛИТВИН заметил, что текст данного соглашения «аутентичен тому тексту, который был ранее обнародован в СМИ».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем, в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.