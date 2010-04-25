Винский посчитал деньги украинских олигархов

На пути роведения в Украине реформ по европейскому образцу стоит кланово-олигархическая система власти.

Об этом заявил лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский в эфире радио «Проминь» в воскресенье, 25 апреля.

Политик апеллировал к опубликованному в одном из последних номеров еженедельника «Фокус» рейтингу 200 самых богатых людей Украины: «Если сложить их состояния, то они практически равняются годовому ВВП нашего государства. То есть ограниченный круг олигархов владеет 80 процентами нашего национального богатства».

«Нет ни одной страны в Евросоюзе, которая имеет такой формат деления национального богатства. И пока мы не решим этот вопрос, пока не изменим кланово-олигархическую систему - все остальное - пустые разговоры», - прибавил он.

И.Винский также отметил, что «Евросоюз - не благотворительное общество, поэтому он не будет спасать за собственный счет 45-миллионное население Украины, в то время как кучка украинских олигархов будет заниматься собственным обогащением».

«Посмотрите на Польшу, Словакию – это те страны, которые стартовали даже из худших условий, чем Украина, но сегодня имеют несравненно лучшие результаты. В чем разница между нами? В этих странах нет олигархической системы», - подчеркнул лидер партии «Народная власть».