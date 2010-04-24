Януковичу очень неприятно видеть, как для него перекрывают дороги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что он лично, а также Управление государственной охраны и Министерство внутренних дел сейчас ищут пути минимизации негативных последствий и неудобств, которые возникают во время передвижения автомобильного кортежа главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил журналистам на территории Национального музея-заповедника «Битва за Киев 1943-го года», где принял участие в мероприятиях в рамках Всеукраинского дня благоустройства.

«Мне очень неприятно ездить каждый день, когда я вижу, что перекрывают дороги, поверьте мне. Я ищу сейчас пути, как это минимизировать», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его мнению, оптимальным вариантом является строительство для украинских президентов резиденции, которая будет расположена или вблизи президентской администрации, или будет единым комплексом для проживания и работы главы государства. В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ привел пример Белого дома в Вашингтоне.

«Если мне это удастся, если экономика будет расти – я это сделаю», - сказал о перспективах такого варианта по упорядочению деятельности Президента В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в вопросах безопасности своего передвижения является «подчиненным» соответствующих структур. «Если я буду им говорить, что делать, я у них отберу хлеб», - добавил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ в присутствии журналистов поручил начальнику Управления государственной охраны Игорю КАЛИНИНУ в ближайшее время провести пресс-конференцию, на которой обстоятельно рассказать о мерах по организации передвижения руководителей государства и об угрозах, которые могут возникать.