Азаров «почистил» руководство Фонда госимущества
18:55, 22 апреля 2010Политика
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Информация сайта Верховной Рады
Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первыми заместителями Фонда государственного имущества Владимира СОСНОВОГО и Евгения ИВАНОВА, а также назначил заместителями председателя ФГИУ Игоря МИРОНЮКА и Евгения ГРИГОРЕНКО
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
КМУ также уволил с должности заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, Александра ПОТИМКОВА и Сергея БУХАЛЕНКОВА.
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