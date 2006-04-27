Синоптики предупреждают о заморозках

По прогнозам синоптиков 28 апреля на территории Украины ожидается переменная облачность. Без осадков, только в западных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер в западной половине юго-восточный, на остальной территории - северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью в западных областях и на юге Крыма 5-10° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем12-17° тепла, на крайнем западе до 20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29-30 апреля также будет переменная облачность. Без осадков, только 29 апреля в западных областях ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях и на юге Крыма 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на почве, а в восточных областях и на севере Левобережья местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла, на крайнем западе 16-21°, в восточной части 10-15°.

1-2 мая - без осадков, только на западе страны отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится, только 2 мая днем в восточной части повысится на 2-4°.

В г. Киеве и столичной области 28 апреля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 15-17°; по области ночью 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла.

29-30 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на почве местами заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла.

1-2 мая существенных изменений в погоде не предусматривается.