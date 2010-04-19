Азаров признался, что лет десять в кино не был

«Лет десять в кино не был», - признался премьер-министр Украины журналистам на допремьерном показе фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем – II. Предстояние», который прошел в киевском кинотеатре «Украина». Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине". - Мы начали мероприятия к 65-летию Победы, - отметил Азаров. - Апогеем станет парад 9 Мая. Однако и на этом мероприятия не закончатся. Весь 2010 год будет годом внимания к ветеранам. Они это заслужили, и правительство делает все от него зависящее, чтобы наши ветераны, победители всегда чувствовали к себе внимание и нашего народа, и, конечно, власти. Правительство до конца года обеспечит каждого ветерана войны, получившего инвалидность на поле боя, квартирами. Мы создали координационный совет, который уточняет точное количество таких людей. Наша главная задача - окружить ветеранов заботой.

Кстати, премьер-министру понравилась и запомнилась первая часть «Утомленных солнцем».

- На мой взгляд, это высокохудожественное произведение, очень интересная трактовка истории - того времени, той семьи, того человека - Котова, - признался он в интервью. - Посмотрев первую часть, невольно ждешь продолжения истории о Котове. Трудно себе представить, что можно пережить судьбу такого человека