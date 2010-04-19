Азарова в кинотеатре встречал Сталин и радостные НКВдисты

Центр Киева вчера стоял в заторах, пока премьер-министр Николай АЗАРОВ и другие члены правительства смотрели премьеру российского фильма «Утомленные солнцем 2».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как заявил по этому поводу заместитель Председателя Верховной Рады, член БЮТ Николай ТОМЕНКО, в Украине становится нормой дикая ситуация, когда высокопоставленные должностные лица считают, что если они ездят в театр или кино, то весь город за полдня должны готовить к этому «примечательному» событию.

«Если нынешняя власть и в дальнейшем так будет отмечать 65-летие великой победы, то нужно не только ветеранов войны, но и всех киевлян выселить за пределы столицы», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда минимум на полдня перекрывается часть города, в которой находится нынешняя власть.

«Так произошло и с презентацией этого фильма, когда центр Киева за полдня был заблокирован в ожидании приезда премьер-министра и членов правительства», - сказал Н.ТОМЕНКО, добавив, что «эту ненормальность, которая перешла из политического средневековья, нужно остановить».

«Другой ненормальностью является то, что празднование 65-й годовщины победы проходит под усиленным российским мифом о выдающейся роли Сталина», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что перед входом в кинотеатр, где проходила премьера фильма, «прогуливались радостные НКВДисты, а в самом зале всех встречал Сталин».

«Если и впредь новая власть так будет отмечать 9 Мая, то, видимо, ветеранов, которые выйдут на Крещатик, заставят поднять знамена «За Родину, За Сталина!», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что подтверждаются ранее высказанные им опасения о том, что празднование 65-й годовщины станет не праздником защиты и поддержки ветеранов, а праздником советской и российской пропаганды.

«Еще есть время это исправить, и мы будем делать все, чтобы пренебрежение чиновников к ветеранам и мифологизация сталинских времен не стала нормой во время очень важного и знакового для украинского народа праздника – 65-й годовщины победы», - резюмировал он.