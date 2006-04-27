Литвин перебрался в Госдуму РФ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в торжественном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном 100-летию основания Государственной Думы России.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН проведет встречи со спикером Госдумы Федерального Собрания РФ Борисом ГРИЗЛОВЫМ и председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.

Кроме того, В.ЛИТВИН примет участие в заседании руководителей парламентских делегаций Межпарламентской ассамблеи СНГ – членов Соглашения о формировании Единого экономического пространства.