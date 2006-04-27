Российские геи проведут запрещенный парад в Москве

Российские геи обещают провести парад в столице России, даже если им это запретят делать власти города.

Как сообщает NEWSru.com, организаторы московского гей-парада намерены провести его в конце мая даже в случае отказа столичных властей санкционировать эту акцию.

"Свое шествие мы предполагаем провести 27 мая, в субботу, ориентировочно в 15:00 - сразу после окончания конференции по случаю Международного дня противостояния гомофобии, которая пройдет в московском Swiss-отеле", - сообщил руководитель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев.

15 мая представители секс-меньшинств собираются подать заявку на проведение шествия, несмотря на то, что ранее московский мэр заявил, что не допустит такого парада в российской столице, и был поддержан лидерами и представителями всех ведущих религиозных организаций России.

В своей заявке организаторы гей-парада собираются указать маршрут по Мясницкой улице от Чистых прудов до Лубянки. Однако в случае отказа разрешения от московских властей они пройдут по пока еще не выбранному маршруту от здания, в котором состоится международная конференция.

По словам Алексеева, участники шествия не планируют одевать яркую, вызывающую одежду, как это нередко делается в подобных случаях за рубежом. "Во всех странах мира гей-парады изначально затевались как правозащитные шествия, поэтому мы собираемся просто пройти с лозунгами и яркими шестицветными флагами, которые символизируют гей-сообщество", - сказал он.