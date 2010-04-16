ВР досрочно прекратила полномочия 12 народных депутатов

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия 12 народных депутатов, которые назначены на должности в исполнительные структуры власти.

Как передает корреспондент УНИАН, досрочно прекращены полномочия народного депутата Сергея РЫЖУКА. За данное решение проголосовали 328 из 411 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, С.РЫЖУК назначен на должность председателя Житомирской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Сергея ТИТЕНКО. “За” проголосовали 332 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, С.ТИТЕНКО назначен на должность председателя Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Василия ДЖАРТЫ. “За” проголосовали 344 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, В.ДЖАРТЫ назначен на должность председателя Совета министров Крыма.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Павла БУРЛАКОВА. “За” проголосовали 344 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, П.БУРЛАКОВ назначен на должность первого заместителя председателя Совета министров АРК.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Михаила ПАПИЕВА. “За” проголосовали 350 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, М.ПАПИЕВ назначен на должность председателя Черновицкой облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Эдуарда МАТВИЙЧУКА. “За” проголосовали 357 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, Э.МАТВИЙЧУК назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Сергея ТУЛУБА. “За” проголосовали 355 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, С.ТУЛУБ назначен на должность председателя Черкасской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия ЧМЫРЯ. “За” проголосовал 351 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, Ю.ЧМЫРЬ назначен на должность председателя Сумской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Николая КРУГЛОВА. “За” проголосовали 359 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, М.КРУГЛОВ назначен на должность председателя Николаевской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Александра ВИЛКУЛА. “За” проголосовали 358 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, А.ВИЛКУЛ назначен на должность председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Андрея ПОРТОВА. “За” проголосовали 362 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, А.ПОРТНОВ назначен на должность заместителя главы Администрации Президента Украины.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Бориса ПЕТРОВА. “За” проголосовали 362 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, Б.ПЕТРОВ назначен на должность председателя Запорожской облгосадминистрации.