Азаров обещал МВФ в два раза урезать пенсии работающим пенсионерам?

Правительство Николая АЗАРОВА обязуется сократить на 50% пенсии работающим пенсионерам и сузить возможности для предпринимателей относительно получения права на упрощенную систему налогообложения. Взамен украинское правительство просит Международный валютный фонд утвердить новую программу stand-by на период с июня в 2010 г. по декабрь 2012 г.

Об этом говорится в письме о намерениях правительства Украины к директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ, сообщает «РБК – Украина» со ссылкой на копию этого документа.

Обращаясь за финансовой помощью к МВФ, среди прочего правительство Н.АЗАРОВА обещает реформировать пенсионную систему. «В качестве первого шага снизим выплаты работающим пенсионерам, снизив их пенсии до 50% от общего размера (но не ниже прожиточного минимума). Также реформируем механизм пенсионных начислений...», - сообщают правительственные чиновники Д.СТРОСС-КАНУ.

Также правительство Украины намерено снизить порог обращения для плательщиков по упрощенной системе налогообложения до 300 тыс. грн. в год как для физических, так и для юридических лиц.

В письме к Д.СТРОСС-КАНУ, Кабмин обязуется внести в проект госбюджета на 2010 г. дефицит сектора общего госуправления на уровне 5% ВВП - не более 54 млрд. грн.

«В соответствии с этим, доходы планируются на уровне 313 млрд. грн., а расходы будут в рамках 367 млрд. грн..», - говорится в документе.