Азаров обещал МВФ в два раза урезать пенсии работающим пенсионерам?
Тайну письма открыл Стросс-Кан
|Николай Азаров
Об этом говорится в письме о намерениях правительства Украины к директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ, сообщает «РБК – Украина» со ссылкой на копию этого документа.
Обращаясь за финансовой помощью к МВФ, среди прочего правительство Н.АЗАРОВА обещает реформировать пенсионную систему. «В качестве первого шага снизим выплаты работающим пенсионерам, снизив их пенсии до 50% от общего размера (но не ниже прожиточного минимума). Также реформируем механизм пенсионных начислений...», - сообщают правительственные чиновники Д.СТРОСС-КАНУ.
Также правительство Украины намерено снизить порог обращения для плательщиков по упрощенной системе налогообложения до 300 тыс. грн. в год как для физических, так и для юридических лиц.
В письме к Д.СТРОСС-КАНУ, Кабмин обязуется внести в проект госбюджета на 2010 г. дефицит сектора общего госуправления на уровне 5% ВВП - не более 54 млрд. грн.
«В соответствии с этим, доходы планируются на уровне 313 млрд. грн., а расходы будут в рамках 367 млрд. грн..», - говорится в документе.